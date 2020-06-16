2020-06-15T19:11:34+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 июня 2020: что с режимом самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 16 июня 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 июня 2020: режим самоизоляции продлили до 22 июня. По мнению специалистов оперативного штаба, снимать ограничительные меры пока рано из-за того, что "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс". Подробнее, почему это не совсем так - в материале "КП - Северный Кавказ".

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По информации федерального оперштаба на утро 16 июня, в республике за все время выявили 2255 зараженных. За сутки врачи диагностировали COVID-19 у 99 человек. От инфекции вылечили 577 пациентов. Девять человек, к большому сожалению, умерли.

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Больше всего заболевших, по сведениям на 16 июня, нашли в Черкесске - 1053 местных жителей. Далее Хабезский (231 житель) Малокарачаевский (171), Абазинский (139), Зеленчукский (132), Усть-Джегутинский (116) и Карачаевский (109) районы. На других территориях КЧР заболевших менее ста.

Борются с болезнью 1669 жителей КЧР.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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