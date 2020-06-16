2020-06-15T19:31:07+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 июня 2020: жителям советуют не тестироваться

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 июня 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 июня 2020: жителям города и края рекомендовали не тестироваться на антитела без надобности. По данным Министерства здравоохранения региона, перечень лиц, которым надо провериться, уже определен. Это переболевшие пациенты, медики (даже которые не приходилось лечиться от COVID-19).

Согласно сводке оперативного штаба на сегодняшнее утро, опубликованной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, врачи за все время зафиксировали 3759 случаев заражения. За день болезнь диагностировали у 82 человек.

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70 жителей Ставрополья скончались (+1 за сутки). Это 1,9 процента от общей суммы. Данные краевого управления Роспотребнадзора на 14 июня уверяют о том, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасли 1945 пациентов (+54), или 51,7 процента от всех инфицированных. "Активных" пациентов - 1619 человека, или 46,4 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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