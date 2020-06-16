Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 июня 2020: жителям советуют не тестироваться

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 июня 2020: жителям города и края рекомендовали не тестироваться на антитела без надобности. По данным Министерства здравоохранения региона, перечень лиц, которым надо провериться, уже определен. Это переболевшие пациенты, медики (даже которые не приходилось лечиться от COVID-19).

Согласно сводке оперативного штаба на сегодняшнее утро, опубликованной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, врачи за все время зафиксировали 3759 случаев заражения. За день болезнь диагностировали у 82 человек.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

70 жителей Ставрополья скончались (+1 за сутки). Это 1,9 процента от общей суммы. Данные краевого управления Роспотребнадзора на 14 июня уверяют о том, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Ставропольцы вышли из самоизоляции: ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе 00:00 00:00

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасли 1945 пациентов (+54), или 51,7 процента от всех инфицированных. "Активных" пациентов - 1619 человека, или 46,4 процента.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 мая 2020 года президент России издал указ, по которому на каждого ребенка от трех до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. То есть, если у вас два таких члена семьи - то вам выделят 20 тысяч рублей (подробности)

Анализы на коронавирус в Ставрополе: где проверяют, сколько стоит

У жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ" [адреса и время работы]

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус (список)