2020-06-16T17:36:30+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 июня 2020: самоизоляция - еще неделю

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 17 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 июня 2020: режим самоизоляции будет действовать еще неделю - до 22 июня. Как уверяют специалисты регионального оперативного штаба, снимать ограничительные меры пока рано из-за того, что "Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс". Подробности, почему это не совсем так - в материале "КП - Северный Кавказ".

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По сведениям федерального оперативного штаба на утро 17 июня, в республике выявили 2349 зараженных. За день врачи поставили диагноз COVID-19 94 пациентам. От инфекции спасли 675 пациентов. 11 человек, к большому сожалению, скончались.

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Более всего заболевших, по сведениям на 17 июня, нашли в Черкесске - 1133 местных жителей. Далее Хабезский (231 житель) Малокарачаевский (183), Абазинский (139), Зеленчукский (134), Усть-Джегутинский (116) и Карачаевский (109) районы. На остальных территориях КЧР заболевших менее ста.

"Активных пациентов" - 1669 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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