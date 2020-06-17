Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 июня 2020: не тестируйтесь впустую

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 июня 2020: горожанам и жителям края посоветовали не тестироваться на антитела, если человек действительно не переболел. Министерство здравоохранения региона уже составило перечень лиц, которым нужно провериться. Это переболевшие пациенты и все медики (даже которые не лечились от COVID-19).

По сводке оперштаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, врачи за все время зафиксировали 3845 случаев заражения коронавирусом на Ставрополье. За день болезнь нашли у 85 человек.

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71 житель Ставрополья умерли (+1 за сутки). Это 1,9 процента от общей количества. Данные краевого управления Роспотребнадзора на 16 июня гласят о том, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 2042 пациентов (+97 за сутки), или 53,1 процента от всех инфицированных. "Активными" пациентами остаются 1732 человека, или 45 процентов.

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