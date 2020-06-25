Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 июня 2020: больных больше 4,6 тысяч
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе.
Ставропольцев протестируют на антитела к коронавирусу: ситуацию с COVID-19 на Северном Кавказе
По состоянию на утро 25 июня в крае зафиксировали 4616 случаев заражения COVID-19. За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 75 раз. В то же время за день выздоровели 80 пациентов. От вируса спасли 2603 человек.
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"Активных" пациентов, проходящих стационарное либо амбулаторное лечение - 1926.
Специалисты провели 162 тысячи исследований. На Ставрополье действует 2803 инфекционные койки, 272 - оборудованы аппаратами ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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