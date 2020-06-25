Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 июня 2020: больных больше 4,6 тысяч

Сироту, которую мать выбрасывала на мороз в собачью будку, не берут работать в полиции: "Запрет на службу с такой родней"

Людмила Фурсова из Липецкой области расплачивается за мать, которую уже 20 лет не видела и которая давно лишена всех родительских прав