2020-06-24T23:33:30+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 июня 2020: больных больше 4,6 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 25 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе.

Ставропольцев протестируют на антитела к коронавирусу: ситуацию с COVID-19 на Северном Кавказе

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По состоянию на утро 25 июня в крае зафиксировали 4616 случаев заражения COVID-19. За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 75 раз. В то же время за день выздоровели 80 пациентов. От вируса спасли 2603 человек.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

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От инфекции погибли 87 больных (+2).

Почему люди с сахарным диабетом болеют тяжелой формой COVID-19

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"Активных" пациентов, проходящих стационарное либо амбулаторное лечение - 1926.

Специалисты провели 162 тысячи исследований. На Ставрополье действует 2803 инфекционные койки, 272 - оборудованы аппаратами ИВЛ.

НОВОСТИ COVID-19

Жителей Ставрополья бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

На первом этапе будут использовать волонтеров (подробности)

Ставрополье готовится к новому этапу снятия коронавирусных ограничений

По словам главы региона, местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции (подробности)

В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 23 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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