Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 26 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" публикует сведения по коронавирусу в регионе на 26 июня 2020. Список территорий - городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Источник информации - сайт управления Роспотребнадзора по Ставрополью.
По состоянию на 26 июня в крае зафиксировали 4695 случаев заражения. Выписали 2631 пациентов, скончались - 89.
Ставрополь — 599
Пятигорск — 486 (по данным администрации)
Кисловодск — 280
Невинномысск — 268
Ессентуки — 203
Кочубеевское — 110
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Михайловск — 101
Благодарный — 82
Минеральные Воды — 80
Левокумское — 74
Чернолесское — 74
Иноземцево — 65
Нефтекумск — 61
Зеленокумск — 78
Арзгир — 61
Будённовск — 62
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Георгиевск — 65
Ессентукская — 59
Степное — 39
Эдельбай — 37
Ипатово — 37
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Незлобная — 35
Светлоград — 33
Зольская — 32
Барсуковская — 30
Иргаклы — 29
Лысогорская — 30
Озек-Суат — 28
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
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ИСТОЧНИК KP.RU
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