Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 26 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" публикует сведения по коронавирусу в регионе на 26 июня 2020. Список территорий - городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Источник информации - сайт управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

По состоянию на 26 июня в крае зафиксировали 4695 случаев заражения. Выписали 2631 пациентов, скончались - 89.

Ставрополь — 599

Пятигорск — 486 (по данным администрации)

Кисловодск — 280

Невинномысск — 268

Ессентуки — 203

Кочубеевское — 110

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Михайловск — 101

Благодарный — 82

Минеральные Воды — 80

Левокумское — 74

Чернолесское — 74

Иноземцево — 65

Нефтекумск — 61

Зеленокумск — 78

Арзгир — 61

Будённовск — 62

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Георгиевск — 65

Ессентукская — 59

Степное — 39

Эдельбай — 37

Ипатово — 37

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Незлобная — 35

Светлоград — 33

Зольская — 32

Барсуковская — 30

Иргаклы — 29

Лысогорская — 30

Озек-Суат — 28

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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