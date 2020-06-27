Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 27 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" публикует сведения по коронавирусу в регионе на 27 июня 2020. Список городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Информация взята с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

По состоянию на 27 июня на Ставрополье выявили 4771 случай заражения. Вылечили 2718 пациентов, умерли - 90.

Ставрополь — 606

Пятигорск — 491 (по данным администрации)

Кисловодск — 302 (по данным администрации)

Невинномысск — 275

Ессентуки — 203

Кочубеевское — 113

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Михайловск — 111

Благодарный — 100

Минеральные Воды — 87

Зеленокумск — 86

Левокумское — 82

Георгиевск — 78

Чернолесское — 74

Нефтекумск — 72

Ессентукская — 71

Иноземцево — 69

Будённовск — 67

Арзгир — 63

Степное — 44

Эдельбай — 38

Ипатово — 39

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Незлобная — 39

Лысогорская — 34

Светлоград — 33

Зольская — 32

Иргаклы — 31

Барсуковская — 30

Озек-Суат — 29

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

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