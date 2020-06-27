Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 27 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП - Северный Кавказ" публикует сведения по коронавирусу в регионе на 27 июня 2020. Список городов, сел, станиц и аулов края, где больше всего инфицированных COVID-19. Информация взята с сайта управления Роспотребнадзора по Ставрополью.
По состоянию на 27 июня на Ставрополье выявили 4771 случай заражения. Вылечили 2718 пациентов, умерли - 90.
Ставрополь — 606
Пятигорск — 491 (по данным администрации)
Кисловодск — 302 (по данным администрации)
Невинномысск — 275
Ессентуки — 203
Кочубеевское — 113
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Михайловск — 111
Благодарный — 100
Минеральные Воды — 87
Зеленокумск — 86
Левокумское — 82
Георгиевск — 78
Чернолесское — 74
Нефтекумск — 72
Ессентукская — 71
Иноземцево — 69
Будённовск — 67
Арзгир — 63
Степное — 44
Эдельбай — 38
Ипатово — 39
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Незлобная — 39
Лысогорская — 34
Светлоград — 33
Зольская — 32
Иргаклы — 31
Барсуковская — 30
Озек-Суат — 29
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
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ИСТОЧНИК KP.RU
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