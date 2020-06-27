2020-06-26T20:36:01+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 27 июня

"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: "КП - Северный Кавказ" подводит статистику за 27 июня и называет территорий края, где больных больше ста.

1. Ставрополь - 606 случаев, 304 выздоровевших, 19 смертей.

2. Пятигорск - 491 случай, 248 выздоровевших, 10 смертей.

3. Кисловодск - 302 случая, 98 выздоровевших, одна смерть.

4. Невинномысск - 275 случаев, 181 выздоровевший, пять смертей.

5. Кочубеевский район - 273 случая, 236 выздоровевший, семь смертей.

6. Нефтекумский район - 233 случая, 126 выздоровевших, шесть смертей.

7. Георгиевский район - 226 случая, 165 выздоровевших, три смерти.

8. Предгорный район - 214 случаев, 73 случая, две смерти.

9. Благодарненский район - 189 случаев, 57 выздоровевших, одна смерть.

10. Минераловодский район - 173 случая, 88 выздоровевших, пять смертей.

11. Буденновский район - 164 случая, 130 выздоровевших, три смерти.

12. Левокумский район - 143 случая, 98 выздоровевших, пять смертей.

13. Шпаковский район - 142 случая, 39 выздоровевших, четыре смерти.

14. Советский район - 126 случаев, 84 выздоровевших, смертей нет.

15. Степновский район - 107 случаев, 75 выздоровевших, смертей нет.

16. Курской район - 106 случаев, 22 выздоровевших, две смерти.

По состоянию на утро 27 июня в крае зафиксировали 4771 случай заражения, 2718 из которых закончились выздоровлением, а 90 - летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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