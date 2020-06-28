2020-06-27T21:31:55+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 июня 2020: от вируса вылечилась 100-летняя пациентка

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 28 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Из хороших новостей: в республике от коронавируса вылечилась 100-летняя пациенткаИз хороших новостей: в республике от коронавируса вылечилась 100-летняя пациенткаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 июня 2020: начался первый этап снятия самоизоляции. Что откроют, отменят, а что по-прежнему под запретом - в материале «КП - Северный Кавказ».

По данным федерального оперштаба на утро 28 июня, в регионе выявили 3305 зараженного. За день диагноз COVID-19 ставили 84 раза. Врачи вылечили 1215 пациентов. 12 человек, к сожалению, скончались.

Из хороших новостей: в республике от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка.

Жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева (Шенкао) поступила в ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с подтверждённый коронавирусной инфекцией. У пожилой жительницы региона врачи диагностировали двухстороннюю полиорганную пневмонию I степени.

Ситуацию осложняли наличие у пациентки хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, а также почтительный возраст долгожительницы.

Но местным врачам удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок. На сегодняшний день Муслимат Аджиева - одна из самых великовозрастных пациентов, излечившихся от коронавируса в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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