Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 30 июня 2020 года. "КП-Северный Кавказ" публикует свежие данные по COVID-19. Сведения обнародовали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на утро 30 июня в крае зафиксировали 5063 случаев заражения коронавирусом. Врачи выписали 2849 пациентов. 95 человек скончались.

Ставрополь — 649

Пятигорск — 508

Кисловодск — 308

Невинномысск — 276

Ессентуки — 216

Кочубеевское — 118

Михайловск — 114

Благодарный — 104

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Минеральные Воды — 95

Зеленокумск — 90

Левокумское — 82

Георгиевск — 89

Чернолесское — 74

Нефтекумск — 73

Ессентукская — 77

Иноземцево — 69

Будённовск — 73

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Арзгир — 65

Степное — 46

Незлобная — 42

Ипатово — 46

Иргаклы — 39

Эдельбай — 38

Лысогорская — 37

Горячеводский — 34

Светлоград — 34

Зольская — 33

Суворовская — 31

Барсуковская — 30

Озек-Суат — 30

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Новопавловск — 28

Казьминское — 26

Донское — 31

Ачикулак — 25

Железноводск — 20

Александровское — 20

Ивановское — 20

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