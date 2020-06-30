Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 30 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 30 июня 2020 года. "КП-Северный Кавказ" публикует свежие данные по COVID-19. Сведения обнародовали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По состоянию на утро 30 июня в крае зафиксировали 5063 случаев заражения коронавирусом. Врачи выписали 2849 пациентов. 95 человек скончались.
Ставрополь — 649
Пятигорск — 508
Кисловодск — 308
Невинномысск — 276
Ессентуки — 216
Кочубеевское — 118
Михайловск — 114
Благодарный — 104
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Минеральные Воды — 95
Зеленокумск — 90
Левокумское — 82
Георгиевск — 89
Чернолесское — 74
Нефтекумск — 73
Ессентукская — 77
Иноземцево — 69
Будённовск — 73
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Арзгир — 65
Степное — 46
Незлобная — 42
Ипатово — 46
Иргаклы — 39
Эдельбай — 38
Лысогорская — 37
Горячеводский — 34
Светлоград — 34
Зольская — 33
Суворовская — 31
Барсуковская — 30
Озек-Суат — 30
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Новопавловск — 28
Казьминское — 26
Донское — 31
Ачикулак — 25
Железноводск — 20
Александровское — 20
Ивановское — 20
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ИСТОЧНИК KP.RU
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