Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 июля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: перечень городов и районов с коронавирусом на 1 июля 2020 года. "КП-Северный Кавказ" выкладывает последние данные по COVID-19 в регионе и называет города и населенные пункты, где обнаружено больше всего случаев заражения. Сводку публикует пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

По состоянию на утро 30 июня на Ставрополье выявили 5141 зараженных коронавирусом. Врачи вылечили 2963 пациента. 97 человек умерли.

Ставрополь — 666

Пятигорск — 508

Кисловодск — 331

Невинномысск — 279

Ессентуки — 221

Кочубеевское — 119

Михайловск — 116

Благодарный — 116

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Минеральные Воды — 99

Зеленокумск — 92

Георгиевск — 89

Левокумское — 85

Будённовск — 79

Ессентукская — 79

Нефтекумск — 77

Чернолесское — 74

Иноземцево — 69

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Арзгир — 68

Степное — 46

Ипатово — 46

Незлобная — 43

Лысогорская — 39

Иргаклы — 39

Эдельбай — 38

Светлоград — 37

Горячеводский — 34

Зольская — 33

Суворовская — 33

Озек-Суат — 31

Донское — 31

Барсуковская — 30

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Новопавловск — 28

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

Железноводск — 20

Александровское — 20

Ивановское — 20

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