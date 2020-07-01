Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 июля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: перечень городов и районов с коронавирусом на 1 июля 2020 года. "КП-Северный Кавказ" выкладывает последние данные по COVID-19 в регионе и называет города и населенные пункты, где обнаружено больше всего случаев заражения. Сводку публикует пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
По состоянию на утро 30 июня на Ставрополье выявили 5141 зараженных коронавирусом. Врачи вылечили 2963 пациента. 97 человек умерли.
Ставрополь — 666
Пятигорск — 508
Кисловодск — 331
Невинномысск — 279
Ессентуки — 221
Кочубеевское — 119
Михайловск — 116
Благодарный — 116
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Минеральные Воды — 99
Зеленокумск — 92
Георгиевск — 89
Левокумское — 85
Будённовск — 79
Ессентукская — 79
Нефтекумск — 77
Чернолесское — 74
Иноземцево — 69
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Арзгир — 68
Степное — 46
Ипатово — 46
Незлобная — 43
Лысогорская — 39
Иргаклы — 39
Эдельбай — 38
Светлоград — 37
Горячеводский — 34
Зольская — 33
Суворовская — 33
Озек-Суат — 31
Донское — 31
Барсуковская — 30
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Новопавловск — 28
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
Железноводск — 20
Александровское — 20
Ивановское — 20
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ИСТОЧНИК KP.RU
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