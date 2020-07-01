Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 июля 2020: госпиталь перевели в резерв

Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 июня 2020: в республике отправили в резерв госпиталь для больных COVID-19. Лечение проводили на базе РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом». Там было 30 инфекционных коек.

В КЧР скончался ветеран Великой Отечественной войны. У пациента нашли коронавирус, из-за вируса начались осложнения. Больного, несмотря на это, перевели на амбулаторное лечение. Трагедию проверяют сотрудники Прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 1 июля, в регионе зафиксировали 3520 заболевших. За сутки COVID-19 диагностировали 72 раза. Врачи вылечили 1452 пациентов. 12 человек скончались.

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Больше всего инфицированных, по информации на 1 июля, выявили в Черкесске - 1611 местный житель. Следом Хабезский (418 жителей), Малокарачаевский (232), Усть-Джегутинский (194), Абазинский (203), Зеленчукский (192), Карачаевский (135) и Адыге-Хабльский (116) районы. В прочих территориях инфицированных меньше 110.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2056 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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