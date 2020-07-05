Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 5 июля 2020: число умерших превысило 100

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 5 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ».

Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.

По состоянию на 5 июля на Ставрополье зафиксировали 5487 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 96 больных, скончались - 102. Число заболевших достигло 5487.

Всего на сегодня выписано из-под меднаблюдения уже 3269 человек. В том числе – 88 за вчерашний день. Число умерших превысило 100.

На Ставрополье число умерших от коронавируса превысило 100 человек

Число зараженных достигло 5487 (подробнее)

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