Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июля 2020: почти 60% ставропольцев вылечились от COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

Последние новости о распространении COVID-19 в конце статьи.

По актуальной информации на утро 6 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5569 человек. Суточный прирост — 82 пациента с подтвержденным COVID-19.

К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцев. За последние сутки скончался ещё один больной. За весь период зафиксировано 103 летальных исхода.

Есть и положительные новости. 3302 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженных. Суточный прирост по этому показателю составил 33 человека. Таким образом, на Ставрополье осталось 2164 активных больных.

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