Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 6 июля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов с коронавирусом на 6 июля 2020 года. Рассказываем о том, где больше всего случаев заражения COVID-19.
По состоянию на утро 6 июля на Ставрополье выявили 5649 инфицированных. Врачи вылечили 3303 пациента. 104 человека, к сожалению, умерли.
Ставрополь — 747
Пятигорск — 554
Кисловодск — 369
Невинномысск — 283
Ессентуки — 238
Кочубеевское — 126
Михайловск — 121
Благодарный — 121
Минеральные Воды — 105
Георгиевск — 100
Зеленокумск — 93
Левокумское — 85
Нефтекумск — 80
Будённовск — 79
Ессентукская — 79
Чернолесское — 74
Арзгир — 72
Иноземцево — 69
Степное — 49
Ипатово — 48
Незлобная — 44
Лысогорская — 40
Иргаклы — 40
Эдельбай — 38
Светлоград — 39
Горячеводский — 36
Зольская — 33
Суворовская — 35
Озек-Суат — 31
Донское — 31
Новопавловск — 31
Барсуковская — 30
Казьминское — 26
Ачикулак — 25
Урожайное - 21
Железноводск — 20
Александровское — 20
Ивановское — 20
Курская - 20
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ИСТОЧНИК KP.RU
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