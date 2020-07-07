Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июля 2020: почти 60% ставропольцев вылечились от COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

Последние новости о распространении COVID-19 в конце статьи.

По актуальной информации на утро 7 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5649. человек. Суточный прирост — 80 пациента с подтвержденным COVID-19.

К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцев. За последние сутки скончался ещё один больной. За весь период зафиксировано 104 летальных исхода.

Есть и положительные новости. 3303 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженных.

Из хороших новостей: В Пятигорске все детсады откроются 15 июля

А с 6 июля двери для воспитанников уже открыли ряд дошкольных учреждений (подробнее)

На Ставрополье стартовал самый массовый ЕГЭ - по русскому языку

На входе в школу проводится обязательная бесконтактная термометрия. Помещения убираются с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками и обеззараживатели воздуха. Социальная дистанция составляет не менее 1,5 метров (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)