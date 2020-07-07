2020-07-07T00:40:06+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июля 2020: почти 60% ставропольцев вылечились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 7 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцевК несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

Последние новости о распространении COVID-19 в конце статьи.

По актуальной информации на утро 7 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5649. человек. Суточный прирост — 80 пациента с подтвержденным COVID-19.

К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцев. За последние сутки скончался ещё один больной. За весь период зафиксировано 104 летальных исхода.

Есть и положительные новости. 3303 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженных.

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На входе в школу проводится обязательная бесконтактная термометрия. Помещения убираются с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками и обеззараживатели воздуха. Социальная дистанция составляет не менее 1,5 метров (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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