Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 июля 2020: в Черкесске - 1,8 тысяч больных

Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 июля 2020: сколько в регионе выздоровевших, заболевших и умерших от COVID-19 - в материале «КП - Северный Кавказ».

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 20 июля, в республике нашли 4212 зараженных. За день коронавирус выявили у 27 пациентов. Врачи вылечили 2671 больного. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, согласно данным на 19 июля, в Черкесске - 1825 местных жителей. Следом по рейтингу Хабезский (459 жителя), Малокарачаевский (305), Зеленчукский (312), Абазинский (220), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (137) районы. В прочих районах меньше 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1494 человека. В регионе начался третий этап снятия режима самоизоляции. Что можно, а чего нельзя - говорим в материале по ссылке.

Кстати, на следующей неделе в Карачаево-Черкесии откроется реабилитационный центр для переболевших коронавирусной инфекцией.

Продолжительность восстановительного периода для пациентов составит около двух недель, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавируса.

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