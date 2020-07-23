«Верный пехотинец»: Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Президент Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Чеченский лидер разместил текст указа на своей страничке в Instagram.

— Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно». Во время телефонного разговора Президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелав дальнейших успехов, — написал Кадыров.

Указ президента РФФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, что генерал-майор Рамзан Кадыров числится как боец Росгвардии.

Чеченский лидер отметил, что получение высокого звания для него — событие беспрецедентной важности. И с уверенностью заявил, что готов сделать все невозможное и возможное, выполняя приказ президента.

— Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и оружие, — пишет глава Чечни.

Кадыров не забыл ответить на обвинения, звучавшие в его адрес после публикации «ответа» госсекретарю США Майку Помпео. Речь идет о фото чеченского лидера с двумя пулеметами наперевес. Политик объяснил, что оружие было «выдано федеральными структурами на законном основании».

ya_pomoshnik_kra_95 Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!

— Многие задавались вопросом о законности хранения оружия на фотографии с двумя пулеметами. Пользуясь случаем, отвечу: это оружие Росгвардии. Оно хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек, поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами его содержания. Если интерес к этой фотографии остается, заявляю — она сделана в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь! — резюмировал чеченский лидер.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами

Официальный Кремль не видит ничего криминального фотографиях Рамзана Кадырова с пулеметами в руках. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы принимаем бой!»: Кадыров отреагировал на внесение в «черный список» США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на свое внесение в «черный список» США. Политик опубликовал фотографию в «полной боевой готовности» и грозно ответил госсекретарю Майку Помпео (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Живот не мешает?»: Кадыров заставил чиновников отжиматься посреди дороги

Рамзан Кадыров заставил приближенных чиновников отжиматься посреди дороги. Поборник здорового образа жизни, чеченский лидер нередко проверяет подчиненных на стойкость и, порой, критикует их за чрезмерно выросший живот (подробности).