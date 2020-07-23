«Я военный человек»: Кадыров объяснил фото с пулеметами наперевес

Как глава Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался с пулеметами и насколько это законно? После публикации фотографии вопрос массово задавался в соцсетях и прозвучал даже на беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Рамзан Кадыров — пехотинец президента, звание, пулеметы 00:00 00:00

Сомнения всех интересующихся решил развеять сам политик. После присвоения звания генерал-майора Росгвардии, он объяснил, что нередко инспектирует части. И с удовольствием позирует с оружием.

Рамзан Кадыров стреляет из пулеметов.Видео: Instagram-аккаунт одного из чеченских чиновников

— Многие задавались вопросом законности хранения тех пулеметов, увиденных на опубликованной мной ранее фотографии. Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы, — написал глава Чечни.

Резонансный снимок был опубликован в качестве ответа госсекретарю США Майку Помпео, заявившем о внесении Кадырова и членов его семьи в «черный список». Санкции распространяются на главу Чечни, его супругу Медни Мусаевну и старших дочерей Айшат и Хадижат.

Давление на родных привело Кадырова в ярость, он обвинил Госдепартамент в лицемерии и применении «низких и мерзких» способов воздействия. Впрочем, ответной реакции от МИДа РФ пока не последовало.

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