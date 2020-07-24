«Отомстили за жен»: жителей Ингушетии осудили за избиение полицейских в больнице

В Назрани вынесли приговор трем местным жителям. Мужчин судили за избиение полицейских в Ингушской республиканской клинической больнице. В нападении участвовало сорок человек - все хотели отомстить за родственницу.

Инцидент произошел в июле 2019 года. В больницу доставили мужчину с пулевым ранением. Источники "КП - Северный Кавказ" в правоохранительных органах сообщали, что жителя посёлка Экажев хотели наказать за вымогательство средств у женщин. Озлобленные мужчины пытались учинить самосуд над мужчиной, но только ранили его в ногу.

Позже выяснилось, что это был Хасан Альтемиров. Вместе с братом Иссой он соблазнял девушек и уединялся с ними, записывая весь процесс на камеру. Затем "кавказские Казановы" объявляли, что у них есть порочащие кадры, и вымогали у женщин деньги. Причем платить приходилось с некоторой периодичностью. Если девушка не могла откупиться, ей надо было заниматься любовью повторно. Это тоже снимали на камеру. Всего они заработали около 800 тысяч рублей.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

Летом 2019 года о схеме узнал муж одной из пострадавших - и на Альтемировых началась охота. После того, как Хасан попал в больницу, к нему приставили охрану из полицейских. В конвое было не меньше семи вооруженных сотрудников. Против госпитализированного и его брата сразу же завели уголовное дело.

19 июля, спустя день после происшествия, клинику штурмовала толпа из 40 человек. Полицейские пытались отбить атаку оскорбленных родственников, но неудачно - их избили. Когда скоп ворвался в палату "Казановы", его уже не было. С черного входа Хасана увезли родные. Через пару дней против трех нападавших возбудили уголовное дело по первой части 318 статьи УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ, второму – 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, третьему – 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ингушетии.

Правда, судьба "кавказских Казанов" сложилась куда печальнее. Их обвиняли в "Вымогательстве, совершенном группой лиц" и "Вымогательстве крупной суммы денег". Хасан - старший брат - получил четыре года тюрьмы. А Исса сумел сбежать от правоохранителей. Долго его не могли найти, пока не обнаружили в назранской квартире. Во время задержания младший брат попытался отбиться от сотрудников гранатой, но когда она не сработала - выпрыгнул с пятого этажа в окно и умер.