Скандальная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева, осужденная по второй части 228 статьи, обжаловала приговор. Об этом сказано на сайте Заводского районного суда Грозного.Апелляцию приняли в Верховном суде Чечни 14 января. Жалобу на приговор писал уже новый адвокат. Как сообщил \\"КП\\" бывший защитник блогерши Лема Хайдаев, родня решила воспользоваться услугами платного юриста.11 декабря Малике Джикаевой дали три года строгого режима. Девушку задержали весной 2020 года в три ночи недалеко на улице 8 марта Грозного. Бывший адвокат уверяет, что его клиентку в отдел увозили за нарушение общественного порядка: она громко материлась, на что пожаловались жители домов. Компания, которая была с Джикаевой, после приезда правоохранителей куда-то исчезла.- Нас удивил тот факт, что на вызов выехали оперуполномоченный и участковый. Хотя для этого есть дежурный наряд, - рассказывал \\"КП\\" Хайдаев. - Я на суде поднимал вопросы, почему они выезжали, откуда такой звонок получили. Когда ее привезли в участок, не стали проверять сумку. А вдруг у нее там атомная бомба? Но ее повели наверх. Во время перевода из одного кабинета в другой Милану попросили оставить сумку, сказав, что она не пригодится. А потом откуда-то в три ночи достали понятых, принесли сумку на осмотр и там нашли более 30 граммов каннабиса. Мы поднимали вопрос, зачем ей наркотики, ведь в ее крови ничего не обнаружили.Через день после приговора в Москве нашли тело Карины Джикаевой, сестры осужденной. Из квартиры, где был обнаружен труп, в реанимацию увезли человека с передозировкой. Точная причина смерти Карины не известна.14 декабря мать девушек выпустила видеообращение, в котором просили Рамзана Кадырова повлиять на рассмотрение дела.- Если она останется в тюрьме, разве она выйдет нормальной? Мой ребенок болен, у нее болезнь Туретта. Неизлечимая болезнь. Я прошу вас вмешаться в это дело, потому что многие пишут, что оттуда она живой не выйдет. Я одного ребенка потеряла, не хочу потерять еще одного, - говорила она.Как только было возбуждено уголовное дело, родственники девушки уверяли, что таким образом кто-то хочет поквитаться с блогершей за откровенный и провокационный контент.ПОЧЕМУ МАЛИКА СКАНДАЛЬНАЯИзвестная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе \\"оголилась\\"Малика Джикаева продолжает срывать ярость мужчин Северного Кавказа [фото]МВД Чечни проверяет видео со скандальной блогершей в хиджабе Маликой ДжикаевойТа устроила очередной скандал ради хайпа [подробности]Скандально известная блогерша спела назло минкультуры ЧечниВласти республики осудили \\"псевдоартистов\\" из сети - Малика Джикаева решила их поддержать [подробности]