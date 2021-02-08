Суд арестовал росгвардейцев, застреливших экс-главу села в отделе МВД Махачкалы

Абакар Капланов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Советский районный суд Махачкалы арестовал на время следствия двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

– Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца Салману и Сулейману Курбановым, подозреваемым в совершении преступлении по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», – говорится в сообщении пресс-службы.

Росгвардейцы будет находится под стражей до 5 апреля.

Братья Курбановы

Напомним, что 6 февраля 2021 года примерно в 20:00 в Советском РОВД Махачкалы произошло убийство. Двое братьев-росгвардейцев застрелили из табельного оружия бывшего главу села Новокули Абакара Капланова.

По информации источников «КП - Северный Кавказ», причиной конфликта стали неприязненные отношения между семьями из-за спорного места главы села. Около 10 лет назад из-за этого между Курбановыми и Каплановым произошла стычка. В результате братья получили серьезно избиты. Они попали в больницу с множественными переломами и долго лечились.

Вражда длилась все эти годы. Кульминацией конфликта стал спор из-за земельного участка, который Курбановы купили незадолго до прихода Капланова на пост главы села. Став в 2015 году главой села он мешал им окончательно оформить право собственности. Ситуация сохранилась и после 2018 года, когда чиновник ушел работать в районную администрацию. Братья даже подавали заявления в полицию, но тщетно.

В результате 6 февраля враждующие стороны встретились в мечети. Капланова повезли в районное отделение полиции, где каждый из братьев разрядил в него по обойме табельного пистолета Ярыгина.

Расследование громкого убийства находится на контроле у начальника регионального управления СК, а также у главы Дагестана Сергея Меликова.

Родственников Курбановых после убийства охраняет полиция

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