Кирилл Терешин "Руки-базуки": как выглядел блогер до уколов вазелина

Кирилл Терешин

Московские медики продолжают спасение Кирилла Терешина от того, за что его полюбили тысячи подписчиков. Пластические хирурги килограммами удаляют вазелин из мышц блогера. Пользователи сети уже рассуждают, каким будет Кирилл Терешин "Руки-Базуки" после всех операции.

"КП" рассказывает, что известно об удалении веществ, и показывает, каким был блогер до уколов.

История парня из Пятигорска началась в 2018 году. Пара инъекций неизвестного вещества сделали Кирилла Терешина звездой интернета. К которой сейчас принято относиться негативно. Во многом из-за непонимания, ведь блогер хорошо выглядел до уколов.

Кирилл Терешин до "рук-базук" пытался накачаться. С 60 килограмм он поднял вес до 81

Кирилл Терешин, однако, хотел быстрого эффекта

Сам "Руки-Базуки" объяснял подписчикам, что ему не нравилось "дрыщавое тело". А чтобы сделать его атлетичным, надо долго работать. И пятигорский мальчишка погнался за быстрыми и дешевыми средствами. Поначалу вкачивал масла, которые за пару дней разжижались, а потом перешел на вазелин.

Год Кирилл Терешин не ведал проблем. А потом ему резко стало нездоровиться: руки покраснели, температура поднялась. И блогер забил тревогу.

Все медики воротили носы от "Рук-Базук". И только в ноябре 2018 года ему сделали первую операцию. Дмитрий Мельников и его помощники удалили фрику вещество из левого трицепса. Следующую операцию откладывали год, но в феврале 2020 года все же провели - удалили вазелин из правого трицепса.

Сейчас будущее Кирилла Терешина под вопросом. Медики боятся последствий последующих операций.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - говорил корреспонденту "КП" Дмитрий Мельников.

Кроме того, Кирилл Терешин не раз говорил, что операции отнимают у него все деньги. Все то, что он заработал "руками-базуками".

Сожалеет ли он, что когда-то вогнал вазелин под кожу? Непонятно. Блогер то отчаянно клянет тот день, то бахвально признается, что "руки-базуки" его кормят и дали заработать на квартиру в Подмосковье. Такая же ситуация с тем, чем займется фрик после всех событий. Есть три версии.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА "РУКИ-БАЗУКИ"

Кирилл Терешин уйдет в монастырь после операции на "руки-базуки"

Фрик откажется от карьеры в кино и блогинга [первая версия]

Тату на глазах и лицо Кена: что изменит в себе Кирилл Терешин после удаления "рук-базук"

Блогер пообещал "избавиться от жизни", если что-то пойдет не так, как надо [вторая версия]

Кирилл Терешин хочет сделать новые "руки-базуки" после удаления вазелина

Блогер вернет себе 60 сантиметров "быстрым и безопасным способом" [третья версия]