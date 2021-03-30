Стали известны подробности получения взяток зампредом правительства Ставрополья

Вице-премьер правительства Ставрополья Роман Петрашов

Следствие поделилось подробностями дела вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова, которого задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Он получил около 130 миллионов рублей за гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Дело против Петрашова возбудил СУ СКР по Южному округу Москвы. Именно в столицу направят чиновника, чтобы он предстал перед судом. Приблизительно в среду ему выберут меру пресечения. С 2013 по 2015 годы, когда Петрашов был главным инженером ТПП "Ямалнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", он получил около 130 млн рублей взяток.

Следствие считает, что ставропольский чиновник предложил одному известному на Ямале бизнесмену Альви Аслаханову принять участие в крупном проекте. Проект касался обустройства Пякяхинского месторождения нефти. Это крупная скважина в 69,5 млн тонн нефти, а также 234,2 млрд кубометров газа.

Петрашов хотел поставить Аслаханова на субподряд в строительстве водозабора и пожарного депо. Денег на строительство выделили ни много ни мало 1,115 миллиардов рублей. Но для того, чтобы попасть в прибыльный проект, надо было заплатить "с рук на руки" чиновнику.

Что Аслаханов и сделал. Сначала он передал 10 миллионов через посредника, затем еще 10 млн уже лично через год. За эту сумму он хотел, чтобы одна из его компаний заняла место ООО "Уренгойспецстрой", которая являлась на тот момент субподрядчиком. Петрашов пообещал, получил по итогу 130 миллионов взяток в самых разных валютах и ничего в интересах бизнесмена не сделал.

Аслаханов остался ни с чем, а Петрашов присвоил деньги и спокойно работал дальше. Следствие продолжает устанавливать новые факты коррупционных схем чиновника.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о профессиональном пути Романа Петрашова, кем он работал и как пришел во властные структуры региона.

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