Массовое отравление на Ставрополье: причиной может быть антисанитария

Истинную причину массового отравления выясняют специалисты.

30 марта в больницу Минераловодского округа стали поступать жители сел Марьины Колодцы и Сухая Падина с признаками отравления. Симптомы у всех оказались одинаковыми: тошнота, рвота, диарея, слабость, боль в мышцах. На сегодня количество подцепивших «заразу» выросло до 181. Из них 57 взрослые и 124 дети. В стационаре находились 11 пациентов, в том числе 7 детей. На данный момент все пациенты выписаны.

На место ЧП была направлена специально созданная комиссия, прибыл в село и глава региона Владимир Владимиров. В селе незамедлительно ввели режим повышенной готовности и на выяснение причин и источника массового отравления бросили все силы: подключились прокуратура и Роспотребнадзор. Собственную проверку организовал и «Ставрополькрайводоканал».

- Пробы воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», отбирались на насосной станции, резервуарах воды, в школе, детском саду, больнице, жилых домах и на подворьях села Марьины Колодцы, хутора Сухая Падина и еще нескольких населенных пунктов. Результаты исследований, протоколы которых доступны на сайте Ставрополькрайводоканала www.skvk.ru, показывают, что вода соответствует нормам СанПиН по трем основным показателям: бактериологическим, органолептическим и химическим, - рассказал Сергей Маркграф, заместитель главного инженера «Ставрополькрайводоканала».

Пробы воды, в которых специалисты Роспотребнадзора обнаружили норовирус, вызывающий острую кишечную инфекцию, были взята на частном подворье. При этом за техническим и санитарным состоянием водопроводных труб и кранов на придомовой территории должен следить собственник домовладения.

- Инфекция может быть где угодно — в частном колодце, емкостях и даже бутилированной воде в школах и садах. Причина распространения может крыться, в том числе, и в антисанитарных условиях, в которых содержатся водопроводные краны на территории частных домов, - продолжает Сергей Маркграф. - Во время подворового обхода в Марьиных Колодцах и Сухой Падине специалисты столкнулись с антисанитарией. Подобная картина наблюдалась и на территории жилого дома по улице Сухопадинской в хуторе Сухая Падина, где были взяты пробы воды с норовирусом. Стоит отметить, что водопроводный кран во дворе — единственный источник водопроводной воды на территории жилого дома. В жилое помещение вода не проведена.

По заключению специальной комиссии ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», жителям Минераловодского горокруга предоставляются коммунальные услуги надлежащего качества.

По предписанию Роспотребнадзора, «Ставрополькрайводоканал» продолжает гиперхлорирование питьевой воды и контроль содержания остаточного хлора в нескольких населенных пунктах округа. Усилен мониторинг технического состояния сетей и сооружений, продолжается подвоз питьевой воды по заявкам с 7 до 9 утра и с 19 до 21 вечера.

Нельзя не учитывать и такой фактор, как отсутствие в Сухой Падине централизованной системы водоотведения. Местные жители для этих целей используют выгребные ямы.

Жители Сухой Падины используют выгребные ямы.

- Во дворе, где пробы воды показали наличие вируса, выгребная яма расположена в непосредственной близости (не более полуметра) от внутренних сетей водоснабжения, что является грубейшим нарушением санитарных норм и правил, - продолжает заместитель главного инженера «Ставрополькрайводоканала».

Пока специалисты различных ведомств пытаются выявить истинную причину вспышки «кишечки» для защиты здоровья жителей территории в селах начата вакцинация от дизентерии и гепатита А.

В пользу версии о причине отравления, не связанной с водой, говорит и случай массового отравления, который произошел 2 апреля в детском саду села Первомайское Минераловодского округа. Сейчас на амбулаторном лечении находятся восемь детей с одинаковыми симптомами, в числе которых тошнота, боли в животе, диарея. Деятельность детсада приостановлена до особого распоряжения.

Стоит отметить, что в дошкольных учреждениях дети не употребляют сырую воду, в каждой группе установлены кулеры.