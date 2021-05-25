СК России открыл ход расследования ДТП с погибшими детьми в Ставропольском крае

Микроавтобус столкнулся с КамАЗом. Фото: предоставлено очевидцем

В Следственном комитете России рассказали, как продвигается расследование трагедии 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае. Большегруз пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем и упал на микроавтобус с баскетбольной командой. В ДТП погибло пятеро детей.

- Следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей, - заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

После проверки следователи поймут, какую ответственность должны понести все лица, которые допустили нарушения в обеспечении безопасности детей и взрослых. Отметим, что возможного виновника катастрофы и директора спортивной школы, от которой поехала команда, отправили под домашний арест.

В ДТП разбились дети из баскетбольного клуба спортивной школы №2 Волгограда.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала о страшной аварии, которая потрясла весь Северный Кавказ. ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года произошло в районе поселка Ямки. Вызов в диспетчерскую службу Грачевского района поступил около 16:35. Спасатели, прибывшие на место, увидели, что КамАЗ столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер".

- По предварительной версии, грузовик совершал маневр поворота. В этот момент он опрокинулся и придавил микроавтобус, в котором ехали дети, - рассказали изданию в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Также "Комсомолка" подробно писала, кем является предполагаемый виновник ДТП. Это 36-летний Максим Ларионов из села Кочубеевское. Он находился за рулем «девятки», которая, со слов водителя грузовика и очевидцев, по касательной зацепила фуру, совершая обгон. Куда Ларионов так спешил 30 апреля, что пренебрег правилами и безопасностью – своей и окружающих, еще не известно. Он и сам попал под удар, но остался цел. У Максима двое маленьких детей.

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