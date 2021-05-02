Директора спортшколы суд отправил под домашний арест после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Директор спортшколы не уведомила Госавтоинспекцию о поездке команды в другой город.

Суд в Ставрополе отправил директора спортшколы Волгограда под домашний арест после гибели пяти ее воспитанников в ДТП в Грачевском районе 30 апреля 2021 года. Задержан также и водитель микроавтобуса, который вез детей в Черкесск, он был доставлен в суд из больницы.

Выяснилось, что директор спортивной школы Татьяна Астафьева нарушила установленные законом правила об организации перевозок детей – она не уведомила Госавтоинспекицю о том, что баскетбольная команда едет на соревнования в другой город.

Ранее «Комсомольская правда – Северный Кавказ» сообщала, что суд арестовал водителя «девтяки» сроком на два месяца. Он в суде признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. На данный момент ему еще не предъявлено обвинение, так как продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Напомним, 30 апреля 2021 года у поселка Ямки Грачевского района Ставропольского края произошло ДТП с участием фуры, легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором ехали юные баскетболистки из Волгограда на соревнования в Черкесск.

По предварительным данным, водитель легковушки пошел на обгон в непредусмотренном для этого месте. При совершении маневра он зацепил фуру, а та опрокинулась на микроавтобус. В результате аварии пострадали 19 человек, погибли пять девочек в возрасте 12 – 13 лет.

Всех пострадавших доставили в больницы Ставрополя. 1 мая вечером шесть детей и одного взросло отправили спецбортом на лечение в Москву. Трое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

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