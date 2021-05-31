Парни, избившие отца с ребенком в Ставрополе, пойдут под суд

Стоп-кадр ЧП и фото арестованных. Фото: соцсети/СКР

В Ставрополе утвердили обвинение для 21-летнего Магомеда Кадиева и 19-летнего Карина Амирханова. Они участвовали в избиении отца с ребенком в микрорайоне "Перспективный". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

17 марта, после 22 часов, мужчина вслух пожаловался на парней, когда те ездили вдоль жилых домов с громкой музыкой. Молодые люди стали выяснять отношения и ругаться матом, а потом поочередно ударили своего обидчика. Отчего тот повалился вместе с ребенком. Согласно заключению врачей, у пострадавшего открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Вред классифицируется как средней тяжести.

Утром следующего дня прокуратура передала дело в СУ СКР по Ставропольскому краю. Начались оперативные действия, драчуны пустились в бега. 19 марта сотрудники правоохранительных органов нашли их машину, брошенную на дороге. А 20 марта Кадиева и Амирханова задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном статьями "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ранее молодые люди привлекались только по административным статьям.

Их разыскивает полиция. Фото: СКР по СК

- Прокурором проверена правильность квалификации преступных деяний и наличие достаточных доказательств виновности указанных лиц в совершении указанных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что Кадиеву и Амирханову грозит до 5 лет лишения свободы.

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