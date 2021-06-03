"Осталось вписать сумму": Хабибу Нурмагомедову предложили место в футбольном клубе

Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года ушел из спорта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили контракт с футбольным клубом. "Легион Динамо" готов платить своему возможному игроку любые деньги.

- В ближайшее время в срочном порядке соберёмся на собрание учредителей ФК «Легион Динамо». На повестке дня - подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой, - написал президент команды и экс-футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов.

Контракт, который предложат Нурмагомедову. Фото: lahiyalov10

Поводом для такой инициативы стало архивное видео Нурмагомедова. На нем спортсмен легким движением вбок убирал вратаря и забил гол в пустые ворота. Ролик оценил даже Криштиану Роналду, поставив несколько пальцев вверх в комментариях.

Нурмагомедов ушел из профессионального спорта после боя с Джастином Гейджи, когда в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего в смешанных единоборствах дагестанец провел 29 боев. Спортсмен так и остался непобежденным чемпионом: восемь поединком были завершены нокаутом, 11 - сдачей соперника. Пока не известно, чем он займется теперь.

После турнира UFC-262 чемпионом в легком весе стал бразилец Чарльз Оливейро.

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