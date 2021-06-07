После тюрьмы российский олигарх может остаться "без трусов", но с медным лифчиком

Вагиф Пейсахов сел в тюрьму за проигранные в покер миллионы Кобзона

В деле о банкротстве олигарха Вагифа Пейсахова появился новый поворот. Внезапно управляющий мужчины отозвал ходатайство о реализации имущества должника. Чем вызвано такое решение - не известно. Арбитражный суд Ставропольского края дал уполномоченному лицу месяц на предоставление новых документов.

Ранее в ходатайство входили доля в торговой недвижимости в Ставрополе, 20 товарных знаков и патент на полезную модель № 158047. Под таким неприметным номером скрывается преинтересная разработка миллионера Пейсахова - "оздоровительный бюстгальтер". Согласно описанию патента, лифчик по форме ничем не отличается от тех, что обычно носят девушки. Фишка продукта в медных пластинах, которые вставлены в чашки. Автор патента (то есть ставропольский олигарх) объясняет, что такая конструкция сделает вещь целебной. Якобы медь через пот передаст ионы, "оказывающие обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие". Что защищает молочные железы от бактерий.

Под номером 3 медная пластина, под номером 5 - медная U-образная пластина. Фото: Реестр

Патент зарегистрирован в 2015 году. Сейчас он заморожен на неустановленный срок из-за неуплаты госпошлины.

ДЕНЬГИ КОБЗОНА ПРОИГРАЛИ В ПОКЕР

Вся кутерьма с банкротством началась из-за долга Пейсахова Иосифу Кобзону. Бизнесмен попросил 25 млн долларов на развитие, и певец дал их под честное слово. Ведь у предпринимателя и так немереное для провинции богатство. Это десятки магазинов с именной одеждой, роскошная недвижимость, элитные машины, в том числе - первые в крае Rolls-Royce и "Майбах". Мужчину, похожего на Пейсахова, даже видели в компании балерины Анастасии Волочковой.

Друг из девяностых, однако, подвел Кобзона. Поначалу тот возвращал долг, но потом пропал. Певец разыскал олигарха и составил расписку. А когда он и ее нарушил - маэстро обратился в полицию. Против Пейсахова возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В суде он признался, что деньги проиграл в покер.

Одинцовский суд Московской области в 2016 году приговорил Пейсахова к 6 годам тюрьмы. Вдова Кобзона - Нинель Кобзон - через два года подала иск на взыскание долгов, после которого ставропольский "шубный король" и стал банкротом.

ЧЕМ ДОЛГИ ПОКРЫТЬ

Еще до начала процедуры банкротства Пейсахов успел распродать часть своего бизнеса. Так, 10 подвалов и 19 помещений, а также 74% земельного участка достались местному предпринимателю. Управляющий пытается оспорить договор купли-продажи, поскольку он был заключен "со злоупотреблением гражданскими правами" и "в целях уменьшения конкурсной массы" (то есть количества имущества, на которое претендует кредитор — Ред.).

Договор касается этого здания в Ставрополе. Точная сумма сделки не разглашается Фото: Яндекс.Карты

С большой вероятностью на погашение долга пойдет оставшееся имущество и то, которое было реализована в "период подозрительности" (три года до признания банкротом - Ред). Сейчас оспариваются три сделки по продаже элитного автопарка, в который входят Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI.

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