Ингушскому чиновнику пришлось извиняться перед Кадыровым за извинения перед земляками

Яхья Хадзиев извинился перед чеченским лидером. Фото: скрин-шот видео.

Ингушский чиновник Яхья Хадзиев на видео извинился перед главой Чечни Кадыровым за принесенные ранее извинения перед земляками.

Инцидент произошел после объятий Хадзиева и Кадырова на торжестве в честь женитьбы сына потомка Кунта-Хаджи Кишиева. Момент приветствия и объятий гостей чеченским лидером попал на видео. Дружеское приветствие вызвало среди ингушского народа возмущение и Хадзиеву пришлось извиняться. Реакцией Хадзиева остался недоволен Кадыров.

Бывшему пресс-секретарю МВД ничего не осталось как вновь записать видеообращение. На этот раз он принес извинения и Кадырову, и народу двух республик.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров через страницу своего помощника в Instagram обратился к жителям Ингушетии с просьбой «определить его степень вины и предъявить обоснованные обвинения».

Причиной обращения Кадырова к ингушскому народу стал наболевший вопрос разделения административной границы между Чечней и Ингушетией. В 2018 году главами республик было подписано соглашение об изменении границ. После подписания официального документа в Ингушетии начались волнения, прошли акции протеста. Не смотря на решение Конституционного суда о соответствии соглашении Конституции РФ, часть жителей Ингушетии не согласны с внесенными изменениями и обвиняют чеченского лидера в социальных сетях.

Рамзан Кадыров в видеообращении к ингушскому народу потребовал четко сформулировать высказанные в его адрес претензии и дал на это три дня.

- Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился – обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения. И обратитесь к нашему роду – старейшему роду, - заявил Кадыров.

Чеченский лидер пояснил, что готов дать «достойный ответ».

- А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. (...) Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ, - заверил глава Чечни.

При этом Кадыров пояснил, что ничью «землю не забирал».

- Я наоборот вам оставил. (…) Я не виноват перед вами ни в чем. Я не несу ответственности за земли Ингушетии и за ингушский народ. Я знаю, вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся, - подытожил Кадыров.

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