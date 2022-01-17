Организатору восхождения на Эльбрус с пятью погибшими ужесточили меру пресечения

Денис Алимов в 2019 году зарегистрировал свое ИП. Фото: личная страница Дениса Алимова в соцсети

Верховный суд Кабардино-Балкарии ужесточил меру пресечения для организатора восхождения на Эльбрус, во время которого трагически погибли пять человек. Денис Алимов снова отправился под арест до 24 февраля. До этого ему смягчили меру, отправив домой.

- Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КБР постановление Нальчикского горсуда в отношении обвиняемого Дениса Алимова отменено. По материалу принято новое решение. Срок содержания под стражей продлен до 24 февраля 2022 года включительно. Алимов взят под стражу в зале суда, - сказано в сообщении ведомства.

Алимову грозит до десяти лет лишения свободы. Он оказывал услуги, которые по его вине привели к смерти пяти альпинистов. Из-за грубого промаха в расчетах погодных условий группа из 16 туристов и 4 гидов фирмы «Elbrus.guide» (владельцем которой и является Алимов) 23 сентября попала в снежный плен на высоте 5300 метров. Эльбрус, как говорят альпинисты, ошибок не прощает. Тем более, что все участники тура, за исключением инструкторов, были любителями.

Пятеро замерзли насмерть - учитель, врач, юрист, художник и мать-одиночка, которым не было и 40 лет. По информации Следкома Карачаево-Черкесии, во время допроса у следователя Алимов написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.

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