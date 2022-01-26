Водитель, устроивший трагическую аварию с баскетбольной командой под Ставрополем, просил выпустить его из СИЗО

Фото: личная страница Максима Ларионова в соцсети и кадр от очевидцев ДТП

Грачевский районный суд начал изучать 35 томов уголовного дела о смертельном ДТП, которое случилось около поселка Ямки. Обвиняемыми стали три человека: спровоцировавший аварию водитель, перевозчик и директор спортшколы. Пресс-служба суда сообщила, что были принято на предварительном заседании.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

30 апреля 2021 года баскетбольная команда спортшколы из Волгограда ехала на соревнования в Черкесск. В Ставропольском крае, около поселка Ямки, на микроавтобус с подростками упал большегруз, который пытался избежать столкновения с "девяткой" - машина выехала на встречную полосу для обгона.

Причина трагедии устанавливается. Фото: предоставлено очевидцем

Микроавтобус с детьми 2006-2008 года рождения сильно пострадал. Пять девочек погибли, одну из них чудом удалось спасти. Еще пять баскетболистов и их тренер получили тяжелые травмы. На помощь пострадавшим подоспели проезжающие машины, благодаря чему экстренные службы быстро отреагировали и вовремя добрались до места происшествия. Зачинщик аварии - водитель "девятки" Максим Ларионов - скрылся.

Юные спортсмены ехали на соревнования. Фото: предоставлено очевидцем

Позже УГИБДД по Ставрополью уточняло, что на том участке нельзя было совершать обгон.

ДРУГИЕ ВИНОВНЫЕ

- Я не могла выехать вместе с командой, потому что у меня закачивался суперфнал. Сразу после него я выехала в Черкесск. И внучка со мной. Мы поехали догонять команду, а получилось, что в больницу. Лучше бы я оказалась вместо кого-нибудь из погибших детей. В этом автобусе, - говорила в беседе с "КП-Волгоград" директор спортивной школы Татьяна Астафьева.

После ДТП против женщины завели уголовное дело по статьям "Халатность" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Руководитель отпустила команду на транспорте, который сделали из грузового фургона. Часть сидений не оборудовали ремнями безопасности. Помимо прочего, Госавтоинспекцию не предупредили о маршруте детей.

Волгоградские школьницы ехали на турнир в КЧР

У водителя Нахметова не было разрешения на перевозку детей. Кроме того, мужчина использовал поддельную трудовую книжку. Его тоже привлекают к уголовной ответственности.

Девочки радостно фотографировались по дороге

ГДЕ СЕЙЧАС ОБВИНЯЕМЫЕ

Суд сразу отправил Астафьеву и Нахметову под домашний арест, а Ларионова арестовал. На закрытом предварительном заседании по делу обвиняемым избирали меру пресечения. Районный суд постановил оставить ее без изменений. Предполагаемого виновника отправили под стражу на полгода.

Адвокат Ларионова пытался оспорить решение. Но Краевой суд поддержал районный.

Накануне начались заседания по делу. Раньше их откладывали из-за неявки потерпевших.

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