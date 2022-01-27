Недоразвитый для закона: 19-летний организатор "групп смерти" просил оправдать его из-за психологического возраста

Богдан А. будет проходить психиатрическое лечение в колонии Фото: Александр ГЛУЗ

Краевой суд рассмотрел жалобу жителя Ессентуков, организатора "групп смерти" Богдана А., отправленного на лечение в колонию. 19-летний парень просил оправдать его из-за того, что его психологический возраст не укладывается в возраст уголовной ответственности.

Источник "КП-Ставрополь" пояснил, чего добавился защитник молодого человека.

КАК ВСЕ БЫЛО

Впервые Богдана заметили в 2018 году в ходе мониторинга, когда ему было только 15 лет. Молодой человек создал сеть пабликов во ВКонтакте и суицидальной тематикой пытался привлечь аудиторию. Другой способ заманивания подписчиков - фейкньюс. Через сотню подложных аккаунтов он рассылал в городские сообщества объявления о "возрождении «Синего кита»" и запугивал, что новая "игра" куда опаснее. С лжецом боролись через блокировку, но по итогу парень собрал первую группу подростков и начал раздавать издевательские задания, которые надо было выполнять, снимая все на камеру.

Фейковые посты, придуманные Богданом А. Фото: vk.com/molbez

Правоохранительные органы задержали Богдана осенью 2018 года, когда ему исполнилось 16 лет. От "игры" тогда еще никто не успел пострадать, но против парня сразу завели уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде. Под следствием, правда, житель Ставрополья продолжил свои дела. Тогда его на три недели отправили в СИЗО, но затем все-таки отпустили.

Расследование осложнялось поиском потерпевших, таковых было немного. Да и сам Богдан долго держался. Казалось, что дело превратится в невыносимую муку. Но в апреле 2021 года организатор "групп смерти" в третий раз вернулся к шалостям.

Богдан А. разводит споры в фейковых постах. Красным выделены его сообщения. Фото: vk.com/molbez

- В мае 2021 года Богдан стал зазывать народ в чаты, находясь там и как игрок, и как куратор. Он подогревал интерес игроков рассказами «про страшную утку, которая, наверное, вернулась». Активно обсуждал и презентовал себя как "легенду", - рассказывал в беседе с "КП-Ставрополь" основатель проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер.

Волонтеры проекта были первыми, кто обнаружил активность Богдана в 2018 году. Поначалу они не могли определить, кто сеет панику в сети, но позже узнали почерк юноши. На этот раз из-за "игры" погибли два подростка. 9 июня Маша из Липецкой области вступила в чат и поначалу не была настроена на радикальные шаги. За два дня до трагедии Богдан написал Маше и сказал то, что транслировал в фейковых постах. Эти мысли девочка отобразила в предсмертном видео и 11 июня покончила с собой около поселка Долгоруково. Через трое суток недалеко нашли 16-летнего Саши, винивший себя в смерти подруги.

19 июня Богдана опять задержали. Следствие нашло шесть потерпевших и после утверждения обвинения передало дело в суд.

ВЕЧНЫЙ ЮНОША

Пятигорский городской суд приговорил парня к 3,5 годам общего режима. В колонии ему назначили принудительно лечиться у психиатра. После освобождения, помимо прочего, парню запрещено заниматься администрированием сайтов в течение шести лет.

Адвокат обжаловал решение суда. В обоснование своих претензий он включил материалы психолого-психиатрической экспертизы.

- Следствие спрашивало эксперта, соответствует ли психологическое развитие Богдана его возрасту. Через тестирование и наблюдение выяснилось, что его психологический возраст соответствует категории "юношеский". То есть, от 15 до 18 лет. И адвокат указывал, что уровень психического развития Богдана длится от 15 лет, а уголовная ответственность за содеянное им наступает лишь с 16 лет, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Требования юриста могли быть обоснованными. Закон (3 часть 20 статьи УК РФ - Прим.) предполагает, что подростки, отстающие в развитии не из-за психических расстройств, освобождаются от уголовной ответственности. Но Богдану не диагностировали точный психологический возраст, да и преступления совершались им после 16-летия.

Суд также учел, что у Богдана наблюдаются признаки смешанного расстройства поведения и эмоций, и установил, что осужденного надо принудительно лечить в колонии. Приговор остался без изменений.

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