У экс-министра строительства Ставрополья отобрали Porshe, подаренный как взятка

Александр Сизов и Алексей Когарлыцкий. Фото: Минстрой Ставрополья

Появилась еще одна интересная деталь в деле бывшего министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Из оглашенных в суде показаний обвиняемого следует, что Porshe, подаренный ему в виде взятки, он вернул.

Ранее корреспондент "КП-Ставрополь" из зала суда рассказывал, что Porsche и снегоболотоход Когарлыцкому подарил Александр Сизов - бывший председатель общественного совета при Минстрое Ставрополья. Такое вознаграждение экс-министр получил еще в должности заместителя именно за то, что помог возглавить совет. Должность повышала авторитет Сизова, но в то же время оставляла за ним право вести бизнес.

После того, как Сизова задержали в Ростове-на-Дону, родственники и партнеры председателя совета попросили Когарлыцкого вернуть машину. Porsche был куплен в лизинг, и семья бизнесмена не могла потянуть такие расходы. Экс-министр добровольно отдал автомобиль, но оставил два прицепа, один из которых он передарил бывшему зампреду правительства Ставропольского края Александру Золотареву, чтобы сблизиться, следует из показаний Когарлыцкого.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Бывшего министра обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток, злоупотребления и превышения полномочиями. В суд он признал вину:

- Я поддерживаю ходатайство [о рассмотрении дела в особом порядке], со всем согласен. Вину в преступлениях признаю в полном объеме. Все мероприятия проходили с участием моего адвоката. 28 ноября 2020 года я заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Я дал подробные показания и содействовал в раскрытии преступления в отношении иных лиц, с которыми был в сговоре.

Так, например, он рассказал следствию, как посредничал при передачи взяток Золотареву. Их общая сумма - более 64 млн рублей. Деньги Когарлыцкому передавали через знакомых представители фирм, нелегально занимающихся обналичиванием средств.

- Представитель встречался с министром у автомойки, и они ехали на улицу, на которой жил Золотарев. Не доезжая, они останавливались, к ним выезжал Золотарев. И затем Когарлыцкий шел в машину начальника, чтобы оставить черный пакет "BMW" с деньгами, - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Параллельно идет суд над Золотаревым и заместителем Когарлыцкого - Иваном Якимовым. Первого обвиняют в пяти эпизодах получения взяток, второго - в превышении должностных полномочий. Бывшие чиновники вину не признают.

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