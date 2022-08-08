Отделались испугом: двое обвиняемых в гибели пяти девочек-баскетболисток в ДТП избежали тюрьмы

Фото: личная страница Максима Ларионова в соцсети и кадр от очевидцев ДТП

Грачевский районный суд Ставрополья закончил рассматривать уголовное дело о трагическом ДТП около поселка Ямки, в котором погибли пять детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Авария случилась 30 апреля 2021 года. Детская баскетбольная команда из Волгограда ехала на соревнования в Черкесск. В Ставропольском крае, около поселка Ямки, на микроавтобус с детьми упал большегруз, который уходил от столкновения с "девяткой" - легковушка выехала на встречную полосу для обгона.

Фото: ГУ МЧС по СК

Машина с детьми сильно пострадала. Пять девочек погибли, еще одного ребенка врачи успели вывести из критического состояния. Также тяжелые травмы получили другие пять спортсменок и их тренер. Зачинщик аварии - водитель "девятки" Максим Ларионов - скрылся с места ДТП. В ГИБДД уточняли, что на том участке, где случилось ДТП, было запрещено совершать обгон.

Волгоградские школьницы ехали на турнир в КЧР

По факту возбудили уголовное дело, в котором фигурировали три человека. Кроме Ларионова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть нескольких людей, к ответственности привлекли директора спортивной школы Татьяну Астафьеву и водителя микроавтобуса Нахметова. Руководитель учреждения отпустила команду на транспорте, сделанном из грузового фургона. Часть сидений была без ремней безопасности. Помимо прочего, инспекторов ГАИ не предупредили о маршруте детей. А у водителя к тому же не было разрешения на перевозку детей, кроме того, он использовал поддельную трудовую книжку. Астафьеву судили за халатность или злоупотребление полномочиями, а Нахметова - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и поддельный документ.

Юные спортсмены ехали на соревнования. Фото: предоставлено очевидцем

Причина трагедии устанавливается. Фото: предоставлено очевидцем

Суд признал их всех виновными в трагедии:

- директор спортшколы Татьяна Астафьева приговорена к штрафу в 150 тысяч рублей и запрету занимать посты в госорганах и органах местного самоуправления в течение 2,5 лет (по самой тяжкой статье - "Злоупотребление должностными полномочиями" - ей грозило до четырех лет лишения свободы).

- водитель миктоавтобуса приговорен к двум годам ограничения свободы (по самой тяжкой статье - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ему грозило до двух лет лишения свободы).

- водитель машины Максим Ларионов приговорен к 4 годам 4 месяцам в колонии-поселении (ему грозило до семи лет лишения свободы).

Кроме того, Ларионов должен будет выплатить по миллиону рублей семьям погибших детей и 600 тысяч рублей - семье ребенка, получившей тяжелые травмы. Другим потерпевшим также рассказали об их праве на взыскание вреда.

Приговор пока что не вступил в силу. Будут ли стороны обжаловать решение суда - пока неизвестно.