В двух рукопожатиях от криминальной легенды России: кто и за что давал миллион рублей судье со Ставрополья

Уголовное дело возбудили с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае предъявлено обвинение бывшему судье Георгиевского городского суда Вадиму Петрову, которого уличили в получении взятки от осужденного. Региональное СУ СКР сообщает, что за миллион рублей он обещал снизить наказание для фигуранта дела о вымогательстве и участии в преступном сообществе. Когда адвокат передавал средства, судью задержали, уголовное дело возбудили с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Корреспондент "КП-Ставрополь" узнал подробности уголовного дела судьи Петрова.

ЗА ЧТО СУДИЛИ "ВЗЯТКОДАТЕЛЯ"

Масштабные задержания членов ОПГ прошли еще в 2017 году. ГУ МВД по Северному Кавказу рассказывало, что взяли четырех членов преступного сообщества, которые занимались вымогательством. У злоумышленников изъяли долговые расписки и наркотики: марихуану, героин, синтетику. У одного из лидеров ОПГ нашли поддельное удостоверение ветерана спецназа силового ведомства и оружие.

Первое изъятое у ОПГ оружие. Фото: ГУ МВД по СКФО

Позже выяснилось, что группировка гораздо больше, в нее входило свыше десятка человек. А заправлял всем криминальный авторитет Роман Кащаев, известный как "Рома Краснодарский" или "соратник Деда Хасана". Банда собирала с предпринимателей по 20% их дохода, выбивала долги и продавала "кислоту".

- Группировка отличается много каким признаками, среди которых - организованность, сплоченность (заработанные деньги уходили в "общак"), вооруженность (у одного из членов ОПГ нашли самодельный огнестрельный пистолет), мобильность. Участники банды передвигались на двух Toyota Camry, BMW Х5 и LEXUS LS 460. На последней машине, кстати, был интересный номер. Буквы на нем формировали аббревиатуру "АУЕ" (запрещенная в России экстремистская организация). Что говорит об идеологии банды, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Джонни Айрапетян - один из руководителей "силового" блока ОПГ - был судим за кражи, разбой, мошенничество и самоуправство. По информации издания, особых целей в ОПГ - как у его начальников Григорянца и Дотдаева, которые хотели повышения в криминальной иерархии - у мужчины не было. Тем не менее, когда лидеров задержали, против Айрапетяна тоже возбудили уголовное дело по подозрению в вымогательстве и участии в ОПГ.

ЗА ЧТО ДАВАЛИ ДЕНЬГИ СУДЬЕ

Через год дело Айрапетяна поступило судье Георгиевского городского суда Вадиму Петрову. Через несколько месяцев заседаний судья, по версии следствия, сам предложил адвокату обвиняемого за взятку отпустить его доверителя под домашний арест и вынести мягкий приговор - всего лишь 4,5 года в тюрьме. Его соратникам, для сравнения, дали по 12 лет лишения свободы.

Сам судья Петров уверяет, что его пытались отстранить от дела из-за позиции. Якобы он хотел переквалифицировать дело по менее тяжкой статье, и это не понравилось следствию, следует из текста решения Верховного суда РФ. Тем не менее, все судебные инстанции считают уголовное преследование Петрова законным.