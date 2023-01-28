На пляж в Махачкале вынесло тела мертвых тюленей. Животные могли умереть от птичьего гриппа

В Красную книгу РФ каспийский тюлень попал 24 марта 2020 года. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли мертвых тюленей. Тела обнаружили сотрудники администрации Ленинского района Махачкалы на пляже «Оазис». Специалисты из отдела по управлению МКР насчитали восемь мертвых нерп.

Это не первый случай массовой гибели нерп в Дагестане. В декабре 2022 года в течение нескольких дней на берег вынесло больше 2,5 тысяч тел мертвых тюленей. Их находили не только на побережье, но и в устьях рек Сулак и Шуринка. Тогда же ученые говорили о трудностях в изучении причин происшествия.

Фото: официальный телеграмм-канал Минприроды Дагестана

- Анализы сейчас, как мне известно, тяжело собирать, потому что для этого нужно, чтобы животное было либо только что умершее, либо еще живое. Тем группам, которые мы видим, от двух недель. То есть, они погибли давно, и их штормом вынесло на берег. Сбор материала на таких телах возможен, но нельзя обнаружить вирус, - рассказывал «Комсомолке» заместитель директора Каспийского природоохранного центра Расул Хайбулаев.

В Минприроде республики заявили, что основная версия гибели каспийского тюленя - это естественные природные факторы. А к расследованию загадочной гибели каспийского тюленя привлекли федеральные лаборатории.

Накануне специалисты Института экологии и устойчивого развития совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда «Компас» изучили материалы и объявили: «Образцы дали положительные результаты на птичий грипп».

В организме погибших на Каспии нерп обнаружили вирус птичьего гриппа. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

На острове Малый Жемчужный, где проводят весну и лето каспийские нерпы, зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1. Он безопасен для людей, но особенно опасен для других животных. К примеру, на Аляске уже фиксировали случаи гибели медведей от птичьего гриппа.

СПРАВКА KP.RU

Каспийская нерпа - единственное млекопитающее в Каспийском море. В 2008 году Международный союз охраны природы предупреждал, что этот вид на грани исчезновения. Спустя 12 лет, в 2020 году, каспийских нерп занесли в Красную книгу России. Одним из ключевых факторов массовой гибели нерп называют загрязнение воды.

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