Инфекционные заболевания исключены: Россельхознадзор не обнаружил вирус гриппа в тушах краснокнижных нерп

В Россельхознадзоре заявили, что в результате исследований полностью исключены инфекционные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Россельхознадзоре опровергли версию о том, что массовая гибель краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане была вызвана вирусом птичьего гриппа. Ранее предположение о гибели млекопитающих от инфекционного заболевания выдвинул Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

Напомним, 4 декабря 2022 года побережье Каспийского моря превратилось в кладбище краснокнижных нерп, было найдено больше 2500 млекопитающихся. В Минприроде республики заявили, что основная версия гибели каспийского тюленя - это естественные природные факторы. К расследованию загадочной гибели краснокнижного животного привлекли научных сотрудников.

Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства.

Некоторые ученые предположили, что виноват - мощный выброс метана, в этом случае смерть животных могла наступить из-за кислородного голодания. Также не исключали и версию об инфекционных заболеваниях у тюленей. В Дагестане уже фиксировали случаи когда собаки, которых провозили люди с собой на судне, болели чумкой, и она перекидывалась на нерп. А журналист «КП-Северный Кавказ» съездила в Дагестан, чтобы поговорить с местными жителями и сотрудниками научных институтов.

4 декабря на берег разбушевавшееся море выбросило свыше 2500 особей. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства Читайте на WWW.STAV.KP.RU: https://www.stav.kp.ru/daily/27455/4710656/

Специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») вместе с другими учеными и Россельхознадзором еще в декабре взяли пробы от павших особей, чтобы провести комплексные исследования.

- Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза, - подробно сообщается в официальном пресс-релизе Россельхознадзора.

Но сотрудники центра не обнаружили H1N1 и других инфекций в тушах нерп, погибших на Каспии. В пробах, взятых у погибших особей, не выявили ни одного из штаммов, который мог бы привести к гибели животных и птиц.

Редакция «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.

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