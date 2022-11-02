Банкир остался на свободе после многомиллиардных схем беглого олигарха с Кавказа

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

Одному из сообщников олигарха Хаджи-Мурата Дерева в мошеннической схеме на несколько миллиардов вынесли окончательный приговор. Несмотря на суровый состав преступления, банкир отделался условным сроком. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

К 2013 году у фирм Дерева - машиностроительного "Дервейса" и питьевого "Меркурия" в Черкесске - сформировалась огромная кредитная задолженность перед двумя банками. Чтобы спасти положение, бизнесмен придумал грандиозную аферу - имитировать строительство второго машиностроительного завода "СтавропольАвто". Следствие уверено, что олигарх провернул это вместе с родственниками и друзьями.

По замыслу группировки, они будут имитировать строительство завода, завышая стоимость работ и материалов и привлекая подконтрольные предприятия. И каждый подрядчик будет обращаться в черкесский филиал Московского индустриального банка с просьбой выдать огромный кредит. Сделку "подкрепляли" залогом и платежеспособными поручителями. К примеру, когда фирма Дерева "Меркурий" попросила деньги, она предложила в залог две дорогостоящие итальянские и французские установки, которые отвечали за большую часть производства.

Кроме самого олигарха, схемой руководил Александр Лаказов и Мухадин Дерев, одно из подразделений банды - "банковское" - возглавлял бывший начальник черкесского офиса МИнБанка. Он должен был обеспечить, чтобы все кредиты одобрили, и впоследствии вывести имущество из-под залога.

Фото разыскиваемых: УМВД по КЧР

Всего в схеме задействовали шесть юрлиц и не менее семи "активных" участников. На кредитах они заработали почти 4,7 млрд рублей, которые затем были выведены со счетов фирм. Помимо прочего, из-за фиктивных бумаг из бюджета страны Дереву компенсировали 62,4 млн рублей по НДС. Но это не все: два раза - в 2014 и 2017 годах - в Минпромторг России представили ложные документы о работах, из-за чего в строительство машиностроительного завода субсидировали 986 и 680 млн рублей соответственно. Таким образом, сумма похищенного - более 6,3 млрд рублей.

Банкира обвиняли в участии в преступном сообществе и шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. За это все он получил шесть лет условно с ограничением свободы на полтора года. При этом прокурор запрашивал для обвиняемого 11 лет в колонии строгого режима и штраф в 2,5 млн рублей, указывая, что тот не возместил ущерб. Апелляционная инстанция недавно поддержала первоначальный приговор, после чего он вступил в силу.

А Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Великобритании, он объявлен в федеральный розыск. Кредиторы утверждают, что мужчина живет с семьей в элитном районе Лондона. На днях УМВД по КЧР обновило розыскную ориентировку по олигарху, согласно которой ему вменяют неуплату налогов. Какие еще преступления инкриминируют бизнесмену - никто официально не говорит. Судя по материалам дела, которые есть в распоряжении "КП-Ставрополь", Дереву еще вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество.

Кроме того, активно идет процесс банкротства олигарха Дерева. Управляющий остановил переводы на несколько сотен миллионов рублей, адресованных родственникам бизнесмена. Кроме того, на торгах уже продают арсенал и доли в фирмах предпринимателя.

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