Пожизненный срок грозит подрывателю гранаты у вокзала на Ставрополье

Личность злоумышленника уже установлена Фото: Иван МАКЕЕВ

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после взрыва гранаты около автовокзала в Изобильном. Подозреваемому грозит серьезное наказание.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

Инцидент случился ранним утром 9 марта на улице Колхозной. Мужчины повздорили недалеко от бара "Мираж" и прямо на дороге стали выяснять отношения. Как уточнял источник "КП-Ставрополь", конфликт носил бытовой характер. Завязалась драка, в ходе которой один из участников ссоры взорвал гранату.

Пострадали пять человек, их всех привезли местные жители на попутках. Минздрав Ставрополья сообщает, что один раненый в реанимации, он в тяжелом состоянии. Остальные также остаются в больнице в травматологических и хирургических отделениях – у них, по данным издания, открытые и рваные травмы ног.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом (пункты "а" и "е" второй части 105 статьи УК РФ). Согласно санкции этой статьи, подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Личность злоумышленника установлена, его до сих пор ищут правоохранительные органы, рассказали "КП-Ставрополь" в администрации Изобильненского городского округа.

Фото с места ЧП

Инцидент держат на особом контроле глава СУ СКР по Ставрополью Игорь Иванов и краевая прокуратура.