Подарил тюльпаны и убил: житель Ставрополья зарезал именинницу в магазине

Обвиняемый настиг жертву на работе Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Ставропольский краевой суд оставил без изменений приговор 34-летнему местному жителю, который убил бывшую возлюбленную в ее день рождения. Мужчина считал, что он невиновен. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

16 апреля 2019 года Дмитрий пошел в магазин "Десяточка" в Светлограде, чтобы поздравить 32-летнюю продавщицу с днем рождения. На прогулку мужчина взял с собой нож, но только чтобы срезать парочку тюльпанов с соседской клумбы. Таким презентом он думал завоевать сердце именинницы и вернуть ее. Бывшая возлюбленная приняла букет, но возобновлять проблемные отношения не захотела. Из-за отказа Дмитрий кинулся на суженую и начал ее душить.

Затем он заволок ослабшее тело в подсобку, где забил женщину ножом, которым срезал тюльпаны с клумбы. Эксперты насчитали на теле 11 колотых ран на шее, груди и животе. Потерпевшая умерла на месте.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

По первому приговору районный суд дал Дмитрию 12,5 лет в колонии строгого режима. Но прокурор добился отмены решения из-за процессуальных ошибок. Недоволен наказанием был и сам обвиняемый - он считал, что вердикт присяжных был очень строгим из-за того, что большая часть из них оказалась девушками. Дело отправили на новое рассмотрение.

По новому решению Дмитрия отправили на 10,5 лет в колонию строгого режима, но мужчина настаивал на своей невиновности. Тем не менее, Краевой суд оставил приговор без изменений.

Для Дмитрий это - шестой срок. Первый он получил, когда ему было 23 года. В 2010 году автослесаря два раза судили за ложный донос о преступлении: мужчина сообщал, что у него украли телевизор и компьютер. А через год он сам похитил медицинскую "Волгу". В тюрьме его поймали на сбыте марихуаны, за что получил 8,5 лет строгого режима. В 2019 году Дмитрий освободился и пробыл на свободе всего лишь несколько месяцев.

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