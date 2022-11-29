У экс-сенатора от КЧР хотят забрать Rolls-Royce за долги брата-олигарха

Хаджи-Мурат и Вячеслав Деревы

В Арбитражный суд КЧР поступило заявление управляющего, работающего по делу о банкротстве бывшего сенатора от республики Вячеслава Дерева. Согласно документу, опубликованному в открытом источнике, в счет погашения долгов, фигурирующих в производстве, он хочет аннулировать сделку по продаже раритетной Rolls-Royce Silver.

Вячеслава Дерева признали банкротом в начале 2022 года. Поводом для такого решения стали долги брата Хаджи-Мурата Дерева перед кредиторами. Тот, будучи директором и владельцем ООО АК "Дервейс", в период с 2008 по 2011 год взял десять кредитов в общей сложности на 5 млрд рублей. Поручителем выступил сенатор.

Поначалу бизнесмен отдавал долг, но потом прекратил все выплаты. Вдобавок ко всему против предпринимателя возбудили уголовное дело за сокрытие налогов на 319 миллионов рублей. Сейчас Хаджи-Мурат Дерев находится в федеральном розыске, поскольку скрылся с семьей в Лондоне. Ранее стало известно, что банкир, выдававший кредиты олигарху, отделался условным сроком.

Фото разыскиваемых по делу Хаджи-Мурата Дерева: УМВД по КЧР

Долги, по закону, перешли на доверителя. Юристы экс-сенатора оспаривали решение суда, аргументируя тем, что договоры поручительства уже несколько лет просрочены. Но Верховный суд КЧР лишь уменьшил сумму до 4,9 млрд рублей. Сам Вячеслав Дерев ни разу на заседания не явился.

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Согласно данным управляющего, в мае 2019 года Дерев продал Rolls-Royce Silver 1994 года выпуска за сумму, которая оказалась гораздо ниже рыночной. Подробности сделки пока неизвестны, но управляющий полагает, что машину должны были продать за 9,1 млн рублей.

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