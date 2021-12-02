Экс-сенатор от КЧР стал банкротом из-за миллиардных долгов брата-олигарха

Хаджи-Мурат и Вячеслав Деревы

Суд Карачаево-Черкесии признал бывшего сенатора Вячеслава Дерева банкротом. Причиной для начала процесса стали долги его брата - беглого олигарха с Кавказа Хаджи-Мурата Дерева. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал осведомленный источник.

Бизнесмен, будучи директором и владельцем ООО АК "Дервейс", в период с 2008 по 2011 год взял десять кредитов в общей сложности на 5 млрд рублей. Поручителем выступил его брат, который в 2011 году стал сенатором.

Через время Дерев перестал выплачивать долг, и к 2018 году стало понятно, что мужчина скрывается от кредиторов. Вдобавок ко всему против предпринимателя возбудили уголовное дело за сокрытие налогов на 319 миллионов рублей, из-за чего он убежал из России. Согласно последним данным, вся семья уже более трех лет живет в элитном районе Лондона. С 2019 года Хаджи-Мурата Дерев - банкрот.

Долги, по закону, теперь переходят на доверителя в полном объеме. Юристы бывшего сенатора пытались оспорить решения суда о взыскании 5 млрд рублей, аргументируя тем, что договоры поручительства уже несколько лет просрочены. Но Верховный суд КЧР лишь уменьшил сумму до 4,9 млрд рублей. Поскольку Дерев-сенатор не предоставил доказательства того, что он оплатил долг или может расплатиться имуществом - арбитражный суд начал рассматривать заявление о признании мужчины банкротом. И в июне 2021 года таковым его признал.

Сам экс-сенатор на заседания ни разу не пришел. В судах - Черкесском городском и Верховном республиканском - он не был, потому что находился под следствием по делу о сокрытии налогов на 110 млн рублей. Уголовное производство затем досрочно прекратили из-за истечения срока давности преступления, но Дерев так и не явился, рассказал собеседник "КП-Ставрополь".

- Вячеславу Дереву несколько раз отправляли уведомление с датой заседания по адресу регистрации (в особняк брата-олигарха - Прим.). Но каждый раз почта возвращала письма, потому что их никто не принимал. Из-за этого управляющий не может получить необходимый пакет документов банкрота, - говорил собеседник издания.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Сейчас суд направил запросы в официальные органы для определения имущества Дерева, чтобы реализовать его и вернуть часть долга кредиторам. Параллельно идет аналогичное производство по недвижимости и бизнесу Дерева-олигарха.

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