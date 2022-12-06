«Никому не говорите»: звезда Ислам Итляшев сочинил новый хит

Ислам Итляшев даст концерт и исполнит любимые хиты в Ставрополе 10 декабря. Фото: СОЦСЕТИ

Новую песню «Не люби» певец Ислам Итляшев презентует в символичную дату - 12 декабря 2022 года. Но некоторым поклонникам кавказского певца удастся услышать желанную композицию на несколько дней раньше. Кто же окажется в числе этих счастливчиков?

Выход новой песни «Не люби» запланирован на 12 декабря. Фото: скриншот с тизер-трейлера Ислама Итляшева.

Совсем недавно Ислам Итляшев выступал на концерте в Москве. Музыкальный марафон «Ээхх, разгуляй» прошел в столице 26 ноября 2022 года. На мероприятии певец выступал в дуете вместе с другим кавказским исполнителем Султаном Лагучевым. Артисты часто гастролируют в тандеме.

Фото: личная страница героя публикации. Вместе с Итляшевым Лагучев выпустил в феврале 2021 года клип на песню «Хулиган». Съемки проходили на Владимирской площади в Ставрополе.

У кавказского дуэта даже есть свой популярный клип на песню «Хулиган», премьера которого состоялась 25 февраля 2021. К слову, сюжет видеоролика разворачивается на Владимирской площади в Ставрополе. Сегодня ролик собрал уже 95 млн просмотров!

Именно в краевой столице и состоится ближайший концерт Ислама Итляшева. 10 декабря 2022 года поклонники артиста услышат не только любимые хиты, но и горячую новинку. В эти выходные поклонников артиста ждет уникальная программа. Об этом певец рассказал в своих социальных сетях.

За несколько дней до выступления артист сделал неожиданное заявление.

- Ставрополь, привет всем, жду всех на концерте 10 декабря! - именно так начал свое приглашение исполнитель.

Затем менеджер уточнил у Итляшева, на какую дату запланирована премьера нового трека певца - «Не люби». По счастливой случайности, выход композиции запланирован на 12 декабря.

- Может сделаем подарок Ставрополю? - предложил собеседник.

- Хорошая идея! 10 декабря я спою свою новую песню, и вы услышите ее первыми! - охотно согласился певец, но попросил подписчиков сделать ему одолжение: «никому об этом не говорить».

Тем временем это не первая композиция певца, которую он исполнил до официальной премьеры. Так песню «Мирный красивый край», про единство и братство народов Кавказа, артист спел за неделю до ее презентации на концерте в Чебоксарах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что настоящее имя певца - Итляшев Хаджиислам Владимирович. Певец родился 5 октября 1991 года в Черкесске. У Итляшева смешанные корни - черкесские и кабардинские. Сердце артиста много лет уже занято - он женат, влюбился еще в 20 лет. Сейчас супружеская пара воспитывает двух девочек и двоих мальчиков. Обо всех подробностях биографии Ислама Итляшева читайте по ссылке.

Вместе с супругой Итляшев воспитывает двух сыновей и две дочери. Певец признался, что полюбил жену совсем молодым. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.

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