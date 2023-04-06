Баснословная награда объявлена за боевиков, убивших полицейских в Ингушетии

МВД Ингушетии объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о боевиках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В МВД Ингушетии обратились к землякам с просьбой помочь отыскать боевиков, которые вот уже 10 дней терроризируют республику и убивают полицейских. За информацию об особо опасных преступниках, подозреваемых в совершении нападения на пост ДПС «Волга-14» 27 марта 2023 года и посягательстве на жизнь полицейских в селе Зязиков-Юрт 5 апреля 2023 года, полицейские обещают денежное награждение в 3 миллиона рублей. Конфиденциальность гарантируется.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Полицейские разыскивают:

- Мошхоева Микаила Ахмедовича, 21.10.1998 г.р;

- Бокова Амира Бадрудиновича, 11.11.2001 г.р;

- Гуражева Амирхана Тухановича, 20.05.1989 г.р;

- Оздоева Адама Магомедовича, 12.12.1987 г.р.

Напомним, всю ночь с 5 на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шла перестрелка: полицейские заблокировали группу боевиков в одном из домовладений. Стрельба продолжилась на оживленной улице Кавказской, бандиты отстреливались, пока сотрудники правоохранительных органов ждали подкрепления - спецназ особого назначения из Магаса. Жителей поселка эвакуировали, к месту ЧП стали стягивать бронетехнику.

К сожалению, три полицейских погибли, а еще оказались 11 ранены. Боевики смогли скрыться от силовиков, они ушли через улочки в горы. Известно, что перестрелку устроили те же террористы, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

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