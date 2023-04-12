Боевика удалось взять живым. Фото: стоп-кадр видео

В ночь на 12 апреля 2023 года в селе Гвардейском Надтеречного района Чечни было неспокойно. Правда не настолько, как об этом стали писать некоторые издания. Все слухи сразу опроверг глава республики Рамзан Кадыров.

- Рассылалась фейковая информация о якобы имевшей место бурной перестрелке с целой группой боевиков. Неправда. Это обычная спецоперация по ликвидации преступника, - заявил политик в своем официальном Телеграм-канале и подчеркнул, что все завершилось в считанные минуты.

Спецслужбы получили оперативную информацию, что в Чечню из соседнего региона прибыл участник незаконного формирования. Поскольку мужчина оказался вооружен, действовать силовики решили также, как двумя неделями ранее в Гудермесе - все активные действия отложили до темноты для максимальной безопасности гражданского населения.

Боевик прятался в частном доме. Ему предложили сдаться, но он попытался сбежать. В тот момент, когда мужчина перелезал через забор, силовики смогли его ранить. В операции участвовали сотрудники спецполка полиции, патрульно-постовой службы, ОМОНа и ФСБ. Никто из них не пострадал. Глава Чечни поблагодарил всех силовиков «за профессионализм, оперативное выявление злоумышленника и успешную спецоперацию по его поимке».

- Злоумышленника взяли живьем. Его личность преступника установлена, он уже дает показания, - сообщил Рамзан Кадыров, но деталей о преступнике не раскрыл.

По предварительным данным, задержанный имеет отношение к бандгруппе, которая в конце марта напала на пост ДПС в Ингушетии, а позже убила троих полицейских. Участник он или пособник, предстоит выяснить.

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На место происшествия глава Чечни прибыл вместе с 15-летним сыном Адамом (подробнее).

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Семьи других преступников тоже записывали обращения с просьбой помочь найти и образумить их детей. Впоследствии некоторые близкие отреклись от родственников-террористов, а дяде одного из преступников удалось направить племянника на путь исправления. Он вместе с 21-летним парнем пришел в полицию, где Амир Боков добровольно сдался силовикам (подробнее).