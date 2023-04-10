«Скажи место, где ты находишься»: мать боевика из Ингушетии умоляет сына сдаться

Мать одного из боевиков, которые 14 дней держат в страхе всю Ингушетию, записала видеобращение. Фото: скришнот видеозаписи.

Измученная мать одного из скрывающихся от полиции бандитов записала полное боли и страданий видеообращение. В нем она рассказывает, что ее сын оставил ее и пропал 26 марта 2023 года. За день до нападение на пост ДПС «Волга-14» на границе между Северной Осетией и Ингушетией.

- Скажи место, где ты находишься, ради Всевышнего! Ты поставил нас в трудное положение!, - умоляет брошенная боевиком мать. Женщина уговоривает родного сына не быть бессердечным, вернуться домой и не причинять никому зла.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Ее обращение адресовано предполагаемому лидеру преступной банды - Амирхану Гуражеву, который вместе с еще 5 террористами сначала обстрелял пост ДПС, затем ранил одного из полицейских, которые обнаружили его с другими боевиками на ферме - 3 апреля.

После этого в Малгобеском районе Ингушетии объявили режим КТО. А в ночь с 5 на 6 апреля боевиков обнаружили в одном из домов села Зязиков-Юрт. Преступники стали отстреливаться и переместились на улицу Кавказская. Пока полицейские ждали подкрепления, боевикам удалось уйти дворами в горы, а при выполнении боевых задач трое полицейских погибли, а 11 сотрудников оказались ранены.

Три полицейских, которые погибли при выполнении боевых задач. Слева-направо - Максим Родионов, Максим Алехин, Башир Хаутиев. Фото: МВД Ингушетия

К слову, родственники других боевиков тоже записывали трехминутное обращение к жителям Ингушетии с просьбой помочь найти и образумить их детей. Впоследствии некоторые из родни боевиков публично отреклись от сыновей-террористов, а дяде одного из преступников удалось направить племянника на путь исправления. Он вместе с 21-летним родственником пришел в полицию, где Амир Боков добровольно сдался силовикам.

Еще один из разыскиваемых боевиков был схвачен сотрудниками ФСБ и Центра противодействия экстремизму в республике на посту ДПС между Северной Осетией и Ингушетией 8 апреля 2023 года. 25-летний Микаил Мошхоев не оказывал сопротивления при задержании.

Двух других боевиков - 35-летнего жителя Малгобека Адама Оздоева и 34-летнего Амирхана Гуражева все еще разыскивают силовики. За любую информацию о них в МВД по республике Ингушетия пообещали баснословную сумму - 3 миллиона рублей.

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