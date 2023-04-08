Бежал из республики: задержан второй разыскиваемый боевик из Ингушетии

При задержании террорист не оказывал сопротивления. Фото: соц.сети/Владимир Веленгурин

В Ингушетии задержали еще одного члена бандгруппы, разыскиваемого за нападение на силовиков. 25-летний Микаила Мошхоева поймали сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму в республике на посту ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

По одной из версий, террорист поехал за продуктами, однако не смог незаметно проскользнуть мимо поста. При задержании Мошхоев не оказывал сопротивления. Преступника доставили в отдел полиции, сейчас он находится на допросе.

В настоящее время в республике силовики продолжают оперативные мероприятия по поимке двух других боевиков - 35-летнего жителя Малгобека Адама Оздоева и 34-летнего Амирхана Гуражева. Члены преступной группировки разыскиваются за нападение на полицейских на посту ДПС между Северной Осетией и Ингушетий 27 марта 2023 года.

3 апреля 2023 года после того, как бандитов пытались поймать сотрудники правоохранительных органов, в республики ввели режим КТО. Полицейские нашли бандитов в одном из домов на кошаре. Дядя одного из террористов скрывал их у себя на ферме. Преступникам удалось скрыться, они ранили участкового.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

В ночь с 5 на 6 апреля боевиков обнаружили в одном из домов в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района республики. Преступники стали отстреливаться и переместились на улицу, пока полицейские ждали подкрепления, боевикам удалось уйти дворами в горы, а при выполнении боевых задач трое полицейских погибли, а 11 сотрудников оказались ранены.

Три полицейских, которые погибли при выполнении боевых задач. Слева-направо - Максим Родионов, Максим Алехин, Башир Хаутиев. Фото: МВД Ингушетия

Напомним, ранее 21-летний Амир Боков добровольно сдался полиции. Он пришел в один из отделов полиции города Малгобек вместе со своим дядей. С ним работают следователи.

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