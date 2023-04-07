Привел дядя: 21-летний боевик сдался полиции в Ингушетии

Один из разыскиваемых бандитов в Ингушетии пришел сдаваться силовикам вместе с дядей. Фото: соц.сети/Алексей Булатов

Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам. 21-летнего Амира Бокова привел в полицию города Малгобек его дядя.

Амир Боков, уроженец села Кантышево, добровольно явился в полицию с повинной спустя 11 дней после объявления его в розыск. Сейчас он дает признательные показания, с ним работают следователи.

Разыскиваемые боевики объявлены в розыск. Фото: соц.сети

Амир Боков разыскивался за нападения на полицейских 27 марта 2023 года. Вместе с другими преступниками он обстрелял пост полицейских, два сотрудника были ранены. СУ СКР по республике Северная Осетия возбудило уголовное дело, а Бокова и еще троих жителей республики объявили в розыск. Родственники преступников еще за несколько часов до нападения на пост, опубликовали видеозапись с просьбой помочь найти их детей.

Утром 29 марта жительница ингушского города Карабулак обнаружила вблизи своего дома 25-летнего Рамазана Эльдиева. По некоторым данным, его тело завернули в флаг с символикой ИГИЛ*, а в ноге и животе обнаружили огнестрельные ранения.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

3 апреля сотрудники правоохранительных органов проверяли дом на кошаре. 70-летний фермер убеждал, что дверь одной из комнат не открывается, а когда понял, что убедить полицию не получится, предупредил боевиков за дверью. Те открыли огонь, был ранен участковый, а террористы ушли от преследования. В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО.

Тело Мовсара Коттоева, дядя которого и прятал боевиков на ферме, нашли в селении Аки-Юрт 5 апреля. По данным ФСБ, бандит подорвался, рядом нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

Родственники других боевиков публично отреклись от своих детей, но родители и дядя Амира Бокова настояли на том, что он попал под влияние ОПГ.

По предварительным данным, остальные террористы, которые накануне убили 3 сотрудников правоохранительных органов и ранили еще 11, сейчас скрываются в лесной местности на окраине Малгобекского района. Силовики продолжают их разыскивать.

ИГИЛ* — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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